Об этом сообщает Еспресо.TV.

Основное и дополнительное время завершилось вничью – 0:0. Победителя пришлось решать в серии пенальти, где лучшими оказались футболисты "Ливерпуля" - 6:5.

Для Ливерпуля это восьмой Кубок Англии в истории клуба. Последний раз "красные" выигрывали Кубок в 2006 году.

28 мая "Ливерпуль" сыграет в финале Лиги чемпионов против "Реала". Команда Юргена Клоппа тоже борется за титул АПЛ.

8 мая украинский футболист Виталий Миколенко забил свой первый гол за "Эвертон" в матче чемпионата Англии против "Лестера".

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