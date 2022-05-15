"Ливерпуль" выиграл свой восьмой Кубок Англии в истории
В финале Кубка Англии по футболу "Ливерпуль" победил лондонский "Челси"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Основное и дополнительное время завершилось вничью – 0:0. Победителя пришлось решать в серии пенальти, где лучшими оказались футболисты "Ливерпуля" - 6:5.
Для Ливерпуля это восьмой Кубок Англии в истории клуба. Последний раз "красные" выигрывали Кубок в 2006 году.
28 мая "Ливерпуль" сыграет в финале Лиги чемпионов против "Реала". Команда Юргена Клоппа тоже борется за титул АПЛ.
- 8 мая украинский футболист Виталий Миколенко забил свой первый гол за "Эвертон" в матче чемпионата Англии против "Лестера".
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