English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Спорт "Ливерпуль" - "Вильярреал": где и когда смотреть полуфинал Лиги чемпионов

"Ливерпуль" - "Вильярреал": где и когда смотреть полуфинал Лиги чемпионов

27 апреля, 2022 среда
06:30
Спорт "Ливерпуль" - "Милан"

Сегодня, 27 апреля, в полуфинале Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" сыграет против испанского "Вильярреала"

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе Энфилд и начнется в 22:00. В Украине вживую матч покажет Megogo.

В четвертьфинале "Ливерпуль" одолел португальскую "Бенфику" – 3:1; 3:3. "Вильярреал" обыграл немецкую "Баварию" – 1:0; 1:1.

Лига чемпионов

1/2 финала. Первый матч

"Ливерпуль" (Англия) - "Вильярреал" (Испания)

27 апреля, 22:00

Ливерпуль, стадион "Энфилд"

Прямая трансляция на Megogo

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
Аліна Кабаєва
25 апреля, 2022 понедельник
"Личный удар по Путину, который приведет к эскалации": США не вводят санкции против предполагаемой супруги президента РФ Кабаевой, - WSJ
збили ворожий літак
26 апреля, 2022 вторник
Воздушные силы ВСУ в эти сутки сбили 10 воздушных целей врага, в том числе 3 истребителя
25 апреля, 2022 понедельник
Порошенко на CNN: визит госсекретаря и министра обороны США это сигнал, что Украина не просто успешно воюет, но и побеждает
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 30.93
    Покупка 30.93
    Продажа 32.01
  • EUR
    Покупка 33.03
    Продажа 34.4
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
27 апреля
06:53
Россияне изнасиловали 400 человек на временно оккупированных территориях, - Денисова
06:23
С начала полномасштабного вторжения РФ в Киеве 13 людям сообщили о подозрении в сотрудничестве с оккупантами
05:47
В Китае заявили о первом случае птичьего гриппа H3N8 среди людей
05:42
В Белгородской области раздалось несколько взрывов, местный губернатор говорит о пожаре на складе боеприпасов
05:14
Канада передаст Украине 8 новейших бронированных автомобилей
04:31
НАТО и ЕС вместе, и продолжают поддерживать Украину, - Минобороны Германии
03:55
"Ман Сити" и "Реал" повторили рекорд Лиги чемпионов
03:13
Россия выпустила по Украине 1300 ракет, с начала войны ее запасы снизились вдвое
02:32
Херсон
Ждем, чтобы в Херсон пришли ВСУ, освободили наших граждан, - футболист "Динамо" рассказал, что его родители сейчас в оккупации
02:17
За сутки российская армия убила троих мирных жителей в Донецкой области
02:04
26 апреля Одесскую область атаковали 3 крылатых ракеты: повредили мост через Днестровский лиман. Российская группировка войск в Приднестровье приведена в полную боевую готовность
01:52
ВСУ нанесли удар по острову Змеиный, который заняли российские оккупанты
01:42
Суркисы с плакатом "Остановите Путина" сфотографировались на матче "Боруссия" – "Динамо"
01:32
На Запорожье россияне снова обстреляли Новоданиловку: село находится на грани гуманитарной катастрофы
01:18
В Бердянске оккупанты захватили два медицинских учреждения, а предателя Украины назначили главой департамента здравоохранения
01:02
Британия вооружит Украину ракетами Brimstone, - Джонсон
00:59
ЧАЭС
На ЧАЭС зафиксировали повреждения построек
00:39
"Вето не было предназначено как карт-бланш для безнаказанности". В Совбезе ООН обвинили Россию в злоупотреблении своим правом. РФ говорит о разрушении "архитектуры ООН"
00:37
26 апреля украинское ПВО уничтожило 7 воздушных целей РФ: среди них 1 самолет и 2 крылатые ракеты
00:28
Инфографика
Укрзализныця объявила расписание дополнительных эвакуационных поездов на 27 апреля
00:18
"Ман Сити" победил "Реал" в драматическом полуфинале Лиги чемпионов
00:13
Путин не готов прекратить войну мирным путем – Блинкен
00:07
Эксклюзив
Белорусский сценарий в Приднестровье без реальной угрозы Украине. Колонка Сергея Згурца
00:06
В ЦПИ обнародовали новейшие фейки российской пропаганды
00:02
СБУ нашла вероятных корректировщиков ракетных ударов по Жмеринке и Казатину
2022, вторник
26 апреля
23:48
Госдепартамент США подтвердил возвращение части американских дипломатов во Львов
23:42
Самовольное отключение Россией газа для Польши и Болгарии является поводом для ускорения энергетического эмбарго РФ, - премьер Чехии
23:37
Россия, тебе конец. На Facebook-странице Верховной Рады Украины потроллили РФ. Фото
23:24
СБУ задержала разведчика "ДНР" на Донбассе
На Донбассе украинские воины отбили 9 атак врага, уничтожили 65 единиц техники и три БПЛА
23:24
Сумщину обстреляли минометами с территории РФ
22:57
В Полтаве было слышно взрывы, - мэр
22:55
Kyivstar сообщил об аварии в сети
22:55
Следом за Польшей, Россия прекращает поставки газа в Болгарию
22:51
Нидерланды не будут выдавать визы россиянам из-за высылки дипломатов из Москвы
22:44
Решения о вступлении в НАТО будут принимать сами украинцы. Госсекретарь США поспорил с сенатором-сторонником нейтрального статуса Украины
22:34
Саакашвили суд
Тяжелое состояние здоровья Саакашвили может привести к инвалидности, а затем, может быть, к смерти, - врач политика
22:31
ВСУ на востоке уничтожили более 30 единиц техники и около 100 российских захватчиков
22:27
Цель РФ - растерзание всего центра и востока Европы и глобальный удар по демократии, - Зеленский
22:26
Жилье, пригодное для собственного проживания, оккупанты в Мариуполе обозначают буквой Z. Остальное грабят, - Денисова
22:07
Российские военные заменяли Каменную могилу в Запорожье, - ОВА
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV