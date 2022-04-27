"Ливерпуль" – "Вильярреал": букмекеры назвали фаворита полуфинала Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе Энфилд и начнется в 22:00. В Украине вживую матч покажет Megogo.



Букмекеры считают "Ливерпуль" безоговорочным фаворитом встречи. На победу англичан коэффициент 1.35. Выигрыш "Вильярреала" в первом матче оценивается в 10.50. Ничья – 5.60.

В четвертьфинале "Ливерпуль" одолел португальскую "Бенфику" – 3:1; 3:3. "Вильярреал" обыграл немецкую "Баварию" – 1:0; 1:1.

Лига чемпионов

1/2 финала. Первый матч

"Ливерпуль" (Англия) - "Вильярреал" (Испания)

27 апреля, 22:00

Ливерпуль, стадион "Энфилд"

Прямая трансляция на Megogo

27 апреля в первом полуфинале Лиги чемпионов английский "Манчестер Сити" победил испанский "Реал".

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