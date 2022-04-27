"Ливерпуль" – "Вильярреал": букмекеры назвали фаворита полуфинала Лиги чемпионов
Сегодня, 27 апреля, в полуфинале Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" сыграет против испанского "Вильярреала"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе Энфилд и начнется в 22:00. В Украине вживую матч покажет Megogo.
Букмекеры считают "Ливерпуль" безоговорочным фаворитом встречи. На победу англичан коэффициент 1.35. Выигрыш "Вильярреала" в первом матче оценивается в 10.50. Ничья – 5.60.
В четвертьфинале "Ливерпуль" одолел португальскую "Бенфику" – 3:1; 3:3. "Вильярреал" обыграл немецкую "Баварию" – 1:0; 1:1.
Лига чемпионов
1/2 финала. Первый матч
"Ливерпуль" (Англия) - "Вильярреал" (Испания)
27 апреля, 22:00
Ливерпуль, стадион "Энфилд"
Прямая трансляция на Megogo
- 27 апреля в первом полуфинале Лиги чемпионов английский "Манчестер Сити" победил испанский "Реал".
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