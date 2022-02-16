"Ливерпуль" уверенно победил "Интер" в Лиге чемпионов

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Матч, проходивший в Милане, завершился домашним поражением "Интера" со счетом 0:2. Итальянцы выдержали 75 минут игры с "Ливерпулем", но к концу встречи "посыпались" и пропустили два мяча.



По одному голу в ворота "Интера" оформили Роберто Фирмино и Мохаммед Салах.



Ответный матч состоится 8 марта.



Лига чемпионов



1/8 финала



15 февраля



"Интер" (Италия) – "Ливерпуль" (Англия) 0:2



Голы: Фирмино, 75, Салах, 83

???? Give the ball to Bobby and he will ______ #UCL pic.twitter.com/OxXDdiG8bg — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 16 марта 2022