"Ливерпуль" уверенно победил "Интер" в Лиге чемпионов
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" победил итальянский "Интер"
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Матч, проходивший в Милане, завершился домашним поражением "Интера" со счетом 0:2. Итальянцы выдержали 75 минут игры с "Ливерпулем", но к концу встречи "посыпались" и пропустили два мяча.
По одному голу в ворота "Интера" оформили Роберто Фирмино и Мохаммед Салах.
Ответный матч состоится 8 марта.
Лига чемпионов
1/8 финала
15 февраля
"Интер" (Италия) – "Ливерпуль" (Англия) 0:2
Голы: Фирмино, 75, Салах, 83
- 15 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов французский ПСЖ победил мадридский "Реал".
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