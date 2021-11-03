"Ливерпуль" уверенно победил "Атлетико" и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов мадридский "Атлетико" проиграл английскому "Ливерпулю"
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Матч закончился победой "Ливерпуля" со счётом 2:0. Голы на старте встречи забили Диогу Жота и Садио Мане.
На 36-й минуте "Атлетико" остался в меньшинстве. Защитник мадридцев Фелипе получил прямую красную карточку за грубый фол.
Группу B возглавляет английский "Ливерпуль", у них 12 очков за четыре матча и досрочный выход в плей-офф. Вторая позиция после 4-х поединков у "Порту", у них 5 баллов. Третье место и 4 очка у мадридского "Атлетико".
"Милан" имеет всего 1 набранный балл и последнюю позицию в квартете. В следующем туре "россонери" встретятся с мадридским "Атлетико".
Лига чемпионов
4-й тур
3 ноября
Группа B
"Ливерупуль" (Англия) – "Атлетико" (Испания) 2:0
Голы: Жота, 13 – Мане, 21
Удаление: Фелипе, 36
- 3 ноября в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл мадридскому "Реалу".
- В другом матче Лиги чемпионов "Милан" и "Порту" сыграли вничью.
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