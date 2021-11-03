"Ливерпуль" уверенно победил "Атлетико" и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Матч закончился победой "Ливерпуля" со счётом 2:0. Голы на старте встречи забили Диогу Жота и Садио Мане.



На 36-й минуте "Атлетико" остался в меньшинстве. Защитник мадридцев Фелипе получил прямую красную карточку за грубый фол.



Группу B возглавляет английский "Ливерпуль", у них 12 очков за четыре матча и досрочный выход в плей-офф. Вторая позиция после 4-х поединков у "Порту", у них 5 баллов. Третье место и 4 очка у мадридского "Атлетико".



"Милан" имеет всего 1 набранный балл и последнюю позицию в квартете. В следующем туре "россонери" встретятся с мадридским "Атлетико".



Лига чемпионов



4-й тур



3 ноября



Группа B



"Ливерупуль" (Англия) – "Атлетико" (Испания) 2:0



Голы: Жота, 13 – Мане, 21



Удаление: Фелипе, 36

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