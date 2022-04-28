"Ливерпуль" уверенно обыграл "Вильярреал" в Лиге чемпионов

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Для "Ливерпуля" победу со счетом 2:0 принесли гол Садио Мане и автогол защитника "Вильярреала" Первиса Эступиньяна.

Ответный матч, который состоится в Испании, пройдет 3 мая.

В четвертьфинале "Ливерпуль" одолел португальскую "Бенфику" – 3:1; 3:3. "Вильярреал" обыграл немецкую "Баварию" – 1:0; 1:1.

Лига чемпионов

1/2 финала. Первый матч

"Ливерпуль" (Англия) – "Вильярреал" (Испания) 2:0



Голы: Эступиньян, 53 (авт.), Мане, 55

27 апреля в первом полуфинале Лиги чемпионов английский "Манчестер Сити" победил испанский "Реал".

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