"Ливерпуль" уверенно обыграл "Вильярреал" в Лиге чемпионов
В первом полуфинале Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" победил испанский "Вильярреал"
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Для "Ливерпуля" победу со счетом 2:0 принесли гол Садио Мане и автогол защитника "Вильярреала" Первиса Эступиньяна.
Ответный матч, который состоится в Испании, пройдет 3 мая.
В четвертьфинале "Ливерпуль" одолел португальскую "Бенфику" – 3:1; 3:3. "Вильярреал" обыграл немецкую "Баварию" – 1:0; 1:1.
Лига чемпионов
1/2 финала. Первый матч
"Ливерпуль" (Англия) – "Вильярреал" (Испания) 2:0
Голы: Эступиньян, 53 (авт.), Мане, 55
- 27 апреля в первом полуфинале Лиги чемпионов английский "Манчестер Сити" победил испанский "Реал".
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