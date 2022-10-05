Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился победой "Ливерпуля" над "Рейнджерсом" со счётом 2:0. Во встрече забил Трент Александер-Арнольд, он точно пробил со штрафного.

На 53-й минуте пенальти реализовал египетский лидер "Ливерпуля" Мохаммед Салах.

После трех туров "Ливерпуль" занимает второе место в группе А и имеет 6 очков. У "Рейнджерса" 0 баллов и последнее место в квартете. Лидирует с 9 пунктами итальянский "Наполи". Третья позиция у нидерландского "Аякса", получившего 3 очка.

В 4-м туре "Ливерпуль" и "Рейнджерс" снова встретятся на футбольном поле. Матч пройдет 12 октября.

Лига чемпионов

3-й тур. Группа А

4 октября

"Ливерпуль" (Англия) – "Рейнджерс" (Шотландия) 2:0

Голы: Александер-Арнольд, 7, Салах, 53

5 октября в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов миланский "Интер" минимально обыграл "Барселону".

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