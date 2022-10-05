"Ливерпуль" уверенно обыграл "Рейнджерс" в Лиге чемпионов
В 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" победил шотландский "Рейнджерс"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился победой "Ливерпуля" над "Рейнджерсом" со счётом 2:0. Во встрече забил Трент Александер-Арнольд, он точно пробил со штрафного.
На 53-й минуте пенальти реализовал египетский лидер "Ливерпуля" Мохаммед Салах.
После трех туров "Ливерпуль" занимает второе место в группе А и имеет 6 очков. У "Рейнджерса" 0 баллов и последнее место в квартете. Лидирует с 9 пунктами итальянский "Наполи". Третья позиция у нидерландского "Аякса", получившего 3 очка.
В 4-м туре "Ливерпуль" и "Рейнджерс" снова встретятся на футбольном поле. Матч пройдет 12 октября.
Лига чемпионов
3-й тур. Группа А
4 октября
"Ливерпуль" (Англия) – "Рейнджерс" (Шотландия) 2:0
Голы: Александер-Арнольд, 7, Салах, 53
- 5 октября в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов миланский "Интер" минимально обыграл "Барселону".
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