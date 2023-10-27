"Ливерпуль" уничтожил "Тулузу" в Лиге Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился разгромной победой "Ливерпуля" со счётом 5:1. В ворота "Тулузы" голами отличились Диогу Жота, Ватару Эндо, Дарвин Нуньес, Рян Гравенберх и Мохаммед Салах.

Единственный мяч за "Тулузу" забил Тейс Даллинг. Он сравнял счет на 16-й минуте матча.

В турнирной таблице группы E "Ливерпуль" после 3 матчей имеет 9 очков и занимает первую позицию. У "Тулузы" и "Рояль Униона СЖ" по 4 балла.

ЛАСК – последний – 0 набранных пунктов.

Лига Европы

3-й тур

26 октября

"Ливерпуль" - "Тулуза" 5:1

Голы: Д. Жота, 9, Эндо, 30, Нуньес, 34, Гравенберх, 65, Салах, 90+3 - Даллинга, 16