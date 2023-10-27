"Ливерпуль" уничтожил "Тулузу" в Лиге Европы
В 3-м туре группового раунда Лиги Европы английский "Ливерпуль" победил французскую "Тулузу"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился разгромной победой "Ливерпуля" со счётом 5:1. В ворота "Тулузы" голами отличились Диогу Жота, Ватару Эндо, Дарвин Нуньес, Рян Гравенберх и Мохаммед Салах.
Единственный мяч за "Тулузу" забил Тейс Даллинг. Он сравнял счет на 16-й минуте матча.
В турнирной таблице группы E "Ливерпуль" после 3 матчей имеет 9 очков и занимает первую позицию. У "Тулузы" и "Рояль Униона СЖ" по 4 балла.
ЛАСК – последний – 0 набранных пунктов.
Лига Европы
3-й тур
26 октября
"Ливерпуль" - "Тулуза" 5:1
Голы: Д. Жота, 9, Эндо, 30, Нуньес, 34, Гравенберх, 65, Салах, 90+3 - Даллинга, 16
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