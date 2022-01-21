"Ливерпуль" решил приобрести украинского вратаря "Реала" Лунина, - СМИ

Об этом сообщает ресурс El Nacional.cat.



По информации источника, Андрей Лунин не удовлетворен своей ролью в "Реале". "Ливерпуль" заинтересован в трансфере 22-летнего украинца и готов предоставить ему больше игровой практики - в матчах Кубка Англии и Кубка лиги, а также в АПЛ из-за частых травм Алисона.



"Реал" не будет препятствовать трансферу, если получит предложение в размере 20 млн евро. Клубы уже начали переговоры. В переходе заинтересован лично главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп.



22-летний Андрей Лунин перешел в "Реал" в 2018 году из "Зари", но с тех пор сыграл за команду всего 3 матча. Украинский вратарь выступал в аренде у испанских "Леганеси", "Вальядолиди" и "Овьедо".

10 января стало известно, что Андрей Лунин попал в сферу интересов "Аякса".