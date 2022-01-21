"Ливерпуль" решил приобрести украинского вратаря "Реала" Лунина, - СМИ
Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин может перейти в английский "Ливерпуль"
Об этом сообщает ресурс El Nacional.cat.
По информации источника, Андрей Лунин не удовлетворен своей ролью в "Реале". "Ливерпуль" заинтересован в трансфере 22-летнего украинца и готов предоставить ему больше игровой практики - в матчах Кубка Англии и Кубка лиги, а также в АПЛ из-за частых травм Алисона.
"Реал" не будет препятствовать трансферу, если получит предложение в размере 20 млн евро. Клубы уже начали переговоры. В переходе заинтересован лично главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп.
22-летний Андрей Лунин перешел в "Реал" в 2018 году из "Зари", но с тех пор сыграл за команду всего 3 матча. Украинский вратарь выступал в аренде у испанских "Леганеси", "Вальядолиди" и "Овьедо".
- 10 января стало известно, что Андрей Лунин попал в сферу интересов "Аякса".
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