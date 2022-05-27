"Ливерпуль" – "Реал": прогноз букмекеров на финал Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Фаворитом финальной встречи Лиги чемпионов является "Ливерпуль". На победу англичан коэффициент 2,11. Ничья в основное время оценивается в 3,72. Выигрыш "Реала" – 3,64.

"Реал" и "Ливерпуль" за свою историю встречались восемь раз. Трижды выигрывали англичане, четырежды испанцы.

По пути в финал "Ливерпуль" в плей-офф прошел миланский "Интер", португальскую "Бенфику" и испанский "Вильярреал".

"Реал" оказался сильнее французского ПСЖ, лондонского "Челси" и английского "Манчестер Сити".

Лига чемпионов

Финал

28 мая

"Ливерпуль" (Англия) – "Реал" (Испания)

Париж, стадион "Стад де Франс"

Начало в 22:00

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