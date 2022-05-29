"Ливерпуль" - "Реал": каковы эмоции футболистов после финала Лиги чемпионов. Фоторепортаж

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Финальный матч ЛЧ завершился победой "Реала" со счетом 1:0. "Ливерпуль" пропустил единственный мяч на 59-й минуте. Победный гол забил Винисиус Жуниор.

Для "Реала" это 14-й трофей Лиги чемпионов в истории. Впервые в карьере главный кубок Европы завоевал украинец Андрей Лунин.

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28 мая в финале Лиги чемпионов мадридский "Реал" победил английский "Ливерпуль".

Голкипер "Реала" Андрей Лунин стал третьим украинцем , выигрывавшим в финале Лиги чемпионов.

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