Об этом сообщает Еспресо.TV.

Игра состоится в Ливерпуле и начнется в 22:00. Вживую ее будет транслировать Megogo.

На групповом раунде "Ливерпуль" занял второе место в квартете A вслед за итальянским "Наполи" и опередил нидерландский "Аякс" и шотландский "Рейнджерс".

"Реал" в группе F оставил позади немецкий "Лейпциг", украинский "Шахтер" и шотландский "Селтик". Мадридцы в матчах с "Шахтером" победили 2:1 и сыграли вничью 1:1.

"Реал" и "Ливерпуль" в мае 2022 встречались в финале Лиги чемпионов. Мадридцы победили со счетом 1:0/

Лига чемпионов

1/8 финала. 1-й матч

"Ливерпуль" (Англия) - "Реал" (Испания)

21 февраля

Ливерпуль, стадион "Энфилд Роуд"

Начало – 22:00

Прямая трансляция на Megogo