"Ливерпуль" - "Реал": где и когда смотреть матч плей-офф Лиги чемпионов
Во вторник, 21 февраля, в 1/8 финала Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" встречается с испанским "Реалом"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Игра состоится в Ливерпуле и начнется в 22:00. Вживую ее будет транслировать Megogo.
На групповом раунде "Ливерпуль" занял второе место в квартете A вслед за итальянским "Наполи" и опередил нидерландский "Аякс" и шотландский "Рейнджерс".
"Реал" в группе F оставил позади немецкий "Лейпциг", украинский "Шахтер" и шотландский "Селтик". Мадридцы в матчах с "Шахтером" победили 2:1 и сыграли вничью 1:1.
"Реал" и "Ливерпуль" в мае 2022 встречались в финале Лиги чемпионов. Мадридцы победили со счетом 1:0/
Лига чемпионов
1/8 финала. 1-й матч
"Ливерпуль" (Англия) - "Реал" (Испания)
21 февраля
Ливерпуль, стадион "Энфилд Роуд"
Начало – 22:00
Прямая трансляция на Megogo
- 14 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" победила французский ПСЖ.
- В другом матче итальянский "Милан" оказался сильнее английского "Тоттенхэма".
- 15 февраля лондонский "Челси" с украинцем Михаилом Мудриком в составе уступил дортмундской "Боруссии" .
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