"Ливерпуль" позорно проиграл "Вулвергемптону" в АПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился сенсационной победой "Вулвергемптона" со счетом 3:0. В ворота "Ливерпуля" голы забили Рубен Невиш и Крэйг Доусон, автоголом отличился Жоэль Матип.

В турнирной таблице АПЛ "Ливерпуль" занимает десятую позицию и с 29 очками отстает от зоны ЛЧ на 10 баллов.

"Вулвергемптон" поднялся из зоны вылета на 15-ю позицию, у них 20 очков.

Английская Премьер-лига

22-й тур

4 февраля

"Вулвергемптон" - "Ливерпуль" 3:0

Голы: Матип, 5 (авт.), Доусон, 12, Невиш, 71



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