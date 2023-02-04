"Ливерпуль" позорно проиграл "Вулвергемптону" в АПЛ
В 22-м туре чемпионата Англии по футболу "Вулвергемптон" разгромил "Ливерпуль"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился сенсационной победой "Вулвергемптона" со счетом 3:0. В ворота "Ливерпуля" голы забили Рубен Невиш и Крэйг Доусон, автоголом отличился Жоэль Матип.
В турнирной таблице АПЛ "Ливерпуль" занимает десятую позицию и с 29 очками отстает от зоны ЛЧ на 10 баллов.
"Вулвергемптон" поднялся из зоны вылета на 15-ю позицию, у них 20 очков.
Английская Премьер-лига
22-й тур
4 февраля
"Вулвергемптон" - "Ливерпуль" 3:0
Голы: Матип, 5 (авт.), Доусон, 12, Невиш, 71
Фото - Getty Images
- 3 февраля в 22-м туре чемпионата Англии по футболу "Челси" Михаила Мудрыка сыграл вничью против "Фулгема".
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