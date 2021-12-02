"Ливерпуль" побил рекорд, державшийся с 1889 года

Об этом сообщает официальный сайт "Ливерпуля" .

Команда Юргена Клоппа 1 декабря победила в ливерпульском дерби "Эвертон" 4:1 и побила сразу два рекорда.

"Ливерпуль" в 14 играх подряд забивал минимум два гола на выезде в чемпионате Англии и превзошел достижение "Престона", установленное в сезоне-1888/1889.

Также "Ливерпуль" стал первой командой, которая забивала минимум два гола в течение 18 матчей подряд. Автором предыдущего рекорда был "Сандерленд", который в 1927 году забивал не менее двух мячей в 17 играх подряд.

В настоящее время "Ливерпуль" имеет 31 очко и занимает в Премьер-лиге третье место. Лидирует с 33 пунктами "Челси", "Манчестер Сити" с 32 баллами – второй.