"Ливерпуль" победил "Вильярреал" и стал первым финалистом ЛЧ
Во втором полуфинале Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" победил испанский "Вильярреал"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В первой встрече в Ливерпуле победу одержали игроки "Ливерпуля" – 2:0. Сегодняшняя встреча завершилась волевой победой англичан 3:2.
До 62-й минуты "Вильярреал", благодаря голам Франсиса Кокелена и Булае Диа, вел в счете 2:0. Но Фабинью, Луис Диас и Садио Мане имели другие планы на этот вечер и принесли "Ливерпулю" победу.
"Ливерпуль" стал первым финалистом ЛЧ. Второй – определится вечером 4 мая, в матче в котором сыграют "Реал" и "Ман Сити".
Лига чемпионов
1/2 финала. Повторный матч
3 мая, Вильярреал, "Эстадио-де-ла-Керамика"
"Вильярреал" (Испания) – "Ливерпуль" (Англия) 2:3 Первый матч – 0:2
Голы: Диа, 3, Кокелен, 41 - Фабинью, 62, Л. Диас, 67, Мане, 74
- 26 апреля в первом полуфинале Лиги чемпионов английский "Манчестер Сити" победил испанский "Реал" – 4:3.
- 27 апреля в первом полуфинале Лиги чемпионов "Ливерпуль" выиграл "Вильярреал" со счетом 2:0.
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