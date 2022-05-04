"Ливерпуль" победил "Вильярреал" и стал первым финалистом ЛЧ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В первой встрече в Ливерпуле победу одержали игроки "Ливерпуля" – 2:0. Сегодняшняя встреча завершилась волевой победой англичан 3:2.



До 62-й минуты "Вильярреал", благодаря голам Франсиса Кокелена и Булае Диа, вел в счете 2:0. Но Фабинью, Луис Диас и Садио Мане имели другие планы на этот вечер и принесли "Ливерпулю" победу.



"Ливерпуль" стал первым финалистом ЛЧ. Второй – определится вечером 4 мая, в матче в котором сыграют "Реал" и "Ман Сити".

Лига чемпионов

1/2 финала. Повторный матч

3 мая, Вильярреал, "Эстадио-де-ла-Керамика"

"Вильярреал" (Испания) – "Ливерпуль" (Англия) 2:3 Первый матч – 0:2



Голы: Диа, 3, Кокелен, 41 - Фабинью, 62, Л. Диас, 67, Мане, 74

26 апреля в первом полуфинале Лиги чемпионов английский "Манчестер Сити" победил испанский "Реал" – 4:3.

27 апреля в первом полуфинале Лиги чемпионов "Ливерпуль" выиграл "Вильярреал" со счетом 2:0.

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