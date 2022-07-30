"Ливерпуль" победил "Манчестер Сити" в матче за Суперкубок Англии
Сегодня, 30 июля, в матче за Суперкубок Англии по футболу "Ливерпуль" оказался сильнее "Манчестер Сити"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч "Ливерпуль" – "Ман Сити" закончился со счетом 3:1. На 21-й минуте первый гол забил Трент Александер-Арнольд. На 70-й минуте Хулиан Альварес уравнял ситуацию на поле.
Но самое интересное произошло в конце встречи. "Ливерпулю" удалось дважды поразить ворота Эдерсона. На 83-й минуте забил Мохамед Салах с пенальти, а на 4-й компенсированной минуте свой дебютный гол забил Дарвин Нуньес.
Суперкубок Англии
30 июля
"Ливерпуль" - "Манчестер Сити" - 3:1
Голы: Александер-Арнольд, 21, Салах, 83 (пен.), Нуньес, 90+4 – Альварес, 70
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