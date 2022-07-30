Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч "Ливерпуль" – "Ман Сити" закончился со счетом 3:1. На 21-й минуте первый гол забил Трент Александер-Арнольд. На 70-й минуте Хулиан Альварес уравнял ситуацию на поле.

Но самое интересное произошло в конце встречи. "Ливерпулю" удалось дважды поразить ворота Эдерсона. На 83-й минуте забил Мохамед Салах с пенальти, а на 4-й компенсированной минуте свой дебютный гол забил Дарвин Нуньес.

Суперкубок Англии

30 июля

"Ливерпуль" - "Манчестер Сити" - 3:1

Голы: Александер-Арнольд, 21, Салах, 83 (пен.), Нуньес, 90+4 – Альварес, 70

22 июля лондонский "Арсенал" объявил о переходе Александра Зинченко из "Манчестер Сити".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb