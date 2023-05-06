"Ливерпуль" победил "Брентфорд" и вплотную приблизился к зоне ЛЧ
В 35-м туре Английской Премьер-лиги "Ливерпуль" минимально одолел "Брентфорд"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился победой "Ливерпуля" со счётом 1:0. На 13-й минуте Вирджил Ван Дейк отдал результативную передачу на Мохаммеда Салаха.
В турнирной таблице АПЛ "Ливерпуль" теперь находится на расстоянии 1 балла до зоны Лиги чемпионов. Однако у "Ньюкасла" и "Манчестер Юнайтед", опережающих ливерпульцев, еще два матча в запасе.
"Брентфорд" находится на 9-й строчке. У команды нет шансов выйти в еврокубки или вылететь из АПЛ.
Английская Премьер-лига
35-й тур
6 мая
"Ливерпуль" - "Бренфторд" 1:0
Гол: Салах, 13
- 6 мая в 35 туре Английской Премьер-лиги лондонский "Челси" победил "Борнмут".
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