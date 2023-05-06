"Ливерпуль" победил "Брентфорд" и вплотную приблизился к зоне ЛЧ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился победой "Ливерпуля" со счётом 1:0. На 13-й минуте Вирджил Ван Дейк отдал результативную передачу на Мохаммеда Салаха.

В турнирной таблице АПЛ "Ливерпуль" теперь находится на расстоянии 1 балла до зоны Лиги чемпионов. Однако у "Ньюкасла" и "Манчестер Юнайтед", опережающих ливерпульцев, еще два матча в запасе.

"Брентфорд" находится на 9-й строчке. У команды нет шансов выйти в еврокубки или вылететь из АПЛ.

Английская Премьер-лига

35-й тур

6 мая

"Ливерпуль" - "Бренфторд" 1:0

Гол: Салах, 13