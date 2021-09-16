"Ливерпуль" перестрелял "Милан" в бешеном матче Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Команды устроили на "Энфилде" настоящую перестрелку. Матч закончился со счетом 3:2 в пользу "Ливерпуля", который первым и вышел вперед на 9-й минуте после автогола Фикайо Томори.



На 14-й минуте "Ливерпуль" должен был удвоить преимущество в счете, но Мохаммед Салах не сумел реализовать пенальти - молниеносный сейв Майка Меньян.



Конец первого тайма был "звездным часом" "Милана". "Россонери" сначала сравняли счет на 42-й минуте, после молниеносной комбинации Ребич переиграл Алиссон, а уже через несколько мгновений они вышли вперед. Браими Диас затолкал мяч в ворота "Ливерпуля".



Перерыв лучше провели игроки "Ливерпуля". "Милан" вышел на второй тайм совершенно не собранным - за что поплатился. Мохаммед Салах уже на 49-й минуте сравнял счет, а в середине второго тайма Джордан Хендерсон космическим ударом поставил точку в матче - 3:2 - побеждает "Ливерпуль".



После 1-го тура "Ливерпуль" возглавил турнирную таблицу группы B. "Милан" с 0 очками идет четвертым. "Порту" и "Атлетико" после ничьей делят 2-3 место.



Во 2-м туре ЛЧ "Милан" сыграет против "Атлетико", а "Ливерпуль" встретится с "Порту".



Лига чемпионов



1-й тур



15 сентября



"Ливерпуль" (Англия) - "Милан" (Италия) 3:2



Голы: Томори, 9 (авт.), Салах, 49, Хендерсон, 69 - Ребич, 42, Диас, 44

15 сентября в первом туре Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сенсационно проиграл "Шерифу" в Тирасполе.

В одном из центральных матчей 1-го тура Лиги чемпионов мадридский "Реал" победил миланский "Интер" .

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