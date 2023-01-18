Об этом сообщает Еспресо.TV.

Первая встреча команд завершилась вничью 2:2, поэтому сегодня "Ливерпуль" и "Вулвергемптон" окончательно определяли команду, которая сыграет в 1/16 финала.

Матч закончился победой "Ливерпуля" 1:0. Единственный гол забил Гарви Эллиотт, точно пробивший по воротам "Вулвз" на 13-й минуте.

В следующем раунде "Ливерпуль" сыграет против "Брайтона".

Кубок Англии

1/32 финала

17 января

"Вулвергемптон" – "Ливерпуль" 0:1

Гол: Эллиотт, 13

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