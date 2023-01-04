"Ливерпуль" и "Барселона" могут обменяться звездными футболистами
Форвард английского "Ливерпуля" Роберто Фирмино заинтересовал испанскую "Барселону"
Об этом сообщает El Chiringuito TV.
По информации источника, в "Барселоне" хотели бы подписать Роберто Фирмино уже этой зимой. Контракт бразильца с "Ливерпулем" действует до конца сезона. Поэтому испанцы собираются предложить англичанам обмен.
В "Ливерпуль" мог бы отправиться Мемфис Депай. Нидерландец станет свободным агентом летом 2023 года. Вариант с обменом должен удовлетворить обе стороны.
В нынешнем сезоне 31-летний Фирмино провел 21 матч, отдал 4 ассиста и забил 9 голов. На счету 28-летнего Депая 7 матчей, 4 гола и 1 ассист.
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