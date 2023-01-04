"Ливерпуль" и "Барселона" могут обменяться звездными футболистами

Об этом сообщает El Chiringuito TV.

По информации источника, в "Барселоне" хотели бы подписать Роберто Фирмино уже этой зимой. Контракт бразильца с "Ливерпулем" действует до конца сезона. Поэтому испанцы собираются предложить англичанам обмен.

В "Ливерпуль" мог бы отправиться Мемфис Депай. Нидерландец станет свободным агентом летом 2023 года. Вариант с обменом должен удовлетворить обе стороны.

В нынешнем сезоне 31-летний Фирмино провел 21 матч, отдал 4 ассиста и забил 9 голов. На счету 28-летнего Депая 7 матчей, 4 гола и 1 ассист.

1 января бывший лидер "Барселоны" Луис Суарес перешел в бразильское "Гремио".

4 января испанская "Барселона" решила избавиться от полузащитника Ансу Фати и выставила его на трансфер.

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