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Ливень накрыл Мариуполь: затоплены дороги, а жители остались без света

22 июля, 2021 четверг
13:48
Общество Ливень Мариуполь

В Мариуполе затопило дороги и тротуары, в результате непогоды местные жители остались без света

Об этом сообщает mrpl.city .

На пересечении улиц Казанцева и Митрополии забита сливная канализация. Стремительный поток воды несся по склону, не давая водителям дойти до своих автомобилей.

В результате непогоды местные жители остались без света.

Некоторые коммунальные автобусы Мариуполя временно изменили маршрут движения из-за скопления воды на дорогах. А водители троллейбусов и трамваев были вынуждены остановить транспортные средства.

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