Ливень накрыл Мариуполь: затоплены дороги, а жители остались без света
В Мариуполе затопило дороги и тротуары, в результате непогоды местные жители остались без света
Об этом сообщает mrpl.city .
На пересечении улиц Казанцева и Митрополии забита сливная канализация. Стремительный поток воды несся по склону, не давая водителям дойти до своих автомобилей.
В результате непогоды местные жители остались без света.
Некоторые коммунальные автобусы Мариуполя временно изменили маршрут движения из-за скопления воды на дорогах. А водители троллейбусов и трамваев были вынуждены остановить транспортные средства.
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