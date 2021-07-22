Ливень накрыл Мариуполь: затоплены дороги, а жители остались без света

Об этом сообщает mrpl.city .

На пересечении улиц Казанцева и Митрополии забита сливная канализация. Стремительный поток воды несся по склону, не давая водителям дойти до своих автомобилей.

В результате непогоды местные жители остались без света.



Некоторые коммунальные автобусы Мариуполя временно изменили маршрут движения из-за скопления воды на дорогах. А водители троллейбусов и трамваев были вынуждены остановить транспортные средства.