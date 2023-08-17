Об этом пишет Independent.

В аэропорту сообщили, что в среду вечером на взлетной полосе накопилось значительное количество воды и наземное обслуживание было приостановлено.

На сайте аэропорта указано, что около 70 рейсов было отменено, а 23 рейса, следовавших во Франкфурт, были перенаправлены в другие аэропорты.

Представитель аэропорта подтвердил, что наземное обслуживание было остановлено более чем на два часа. По предварительным оценкам, ситуация с отменой рейсов затронула около тысячи пассажиров.

Кроме проблем с рейсами, люди не могли выйти из приземлившихся самолетов. Высокий уровень воды не позволял это сделать. На опубликованных видео видны масштабы затопления аэропорта – окна автомобиля можно было буквально дотянуться рукой до воды.

Немецкая метеорологическая служба (DWD) накануне объявляла штормовое предупреждение всей земле Гессен. Дождь, штормовой ветер и молнии, сопровождавшие сильные грозы, стали причиной многочисленных выездов пожарных подразделений. Метеорологи зафиксировали более 25 000 ударов молний в течение одного часа. Скорость ветра достигала 81 километра в час.