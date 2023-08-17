Ливень более чем на 2 часа остановил работу одного из крупнейших аэропортов Европы
Сильный дождь в Германии повлек за собой наводнения и отмену десятков рейсов в аэропорту Франкфурта, наиболее загруженном в стране и одном из главных в Европе
Об этом пишет Independent.
В аэропорту сообщили, что в среду вечером на взлетной полосе накопилось значительное количество воды и наземное обслуживание было приостановлено.
На сайте аэропорта указано, что около 70 рейсов было отменено, а 23 рейса, следовавших во Франкфурт, были перенаправлены в другие аэропорты.
Представитель аэропорта подтвердил, что наземное обслуживание было остановлено более чем на два часа. По предварительным оценкам, ситуация с отменой рейсов затронула около тысячи пассажиров.
Кроме проблем с рейсами, люди не могли выйти из приземлившихся самолетов. Высокий уровень воды не позволял это сделать. На опубликованных видео видны масштабы затопления аэропорта – окна автомобиля можно было буквально дотянуться рукой до воды.
Немецкая метеорологическая служба (DWD) накануне объявляла штормовое предупреждение всей земле Гессен. Дождь, штормовой ветер и молнии, сопровождавшие сильные грозы, стали причиной многочисленных выездов пожарных подразделений. Метеорологи зафиксировали более 25 000 ударов молний в течение одного часа. Скорость ветра достигала 81 километра в час.
- Напомним, Финляндия и Эстония 17 августа разрешили пролет трех российских самолетов через свое воздушное пространство вопреки запрету – это было сделано из соображений безопасности из-за грозового фронта, оказавшегося на пути воздушных судов.
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