Ливанская организация "Хезболла" поддержала палестинское нападение на Израиль и обстреляла израильские позиции

Об этом сообщает газета Welt.

Спустя сутки после нападения радикального исламского ХАМАСа на Израиль ливанская военно-политическая организация "Хезболла" обстреляла позиции Израиля на границе со спорными Голанскими высотами.

Боевики выпустили большое количество ракет и гранат и поразили израильские позиции в спорной зоне, заявила "Хезболла", добавив, что их нападение демонстрирует солидарность с палестинским.

В течение суток, во время боев между ХАМАС и Израилем, "Хезболла" заявляла, что не вступает конфликт, однако известно, что некоторые палестинские группы обстреливали Израиль ракетами с территории Ливана.

Ранее израильские военные объявили, что открыли огонь по району Ливана, откуда обстреливали израильские города. Спорные фермы Шиба были захвачены Израилем во время Шестидневной войны 1967 года и являются частью сирийских Голанских высот, которые Израиль аннексировал в 1981 году. Ливан считает фермы Шиба своими.

Проиранская радикальная исламская группировка "Хезболла" в Ливане поздравила ХАМАС с его "героической, широкомасштабной" и "победной" операцией против Израиля. "Хезболла", поддерживающая хорошие отношения с ХАМАСом, поддерживает Иран.

После атак ХАМАС в Израиле возникли опасения, что "Хезболла" может атаковать страну с севера. Президент США Джо Байден поддержал Израиль и сказал, что сейчас "не тот момент для любой враждебной антиизраильской стороны использовать эти атаки в свою пользу".

События в Израиле: что известно по состоянию на данный момент

Утром субботы, 7 октября 2023, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.

Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

В ответ Армия обороны Израиля (ЦАГАЛ) объявила о мобилизации резервистов и начале контртеррористической операции "Железные мечи". Впервые за 50 лет решением правительства в стране внедрен режим военного положения .

Для ударов по командным пунктам палестинцев ЦАГАЛ активно привлекал авиацию. Также начата зачистка оккупированных ХАМАСом общин.

Кроме того, велика угроза, что с севера по Израилю может ударить шиитская "Хезболла", ведь ее главный партнер и поставщик Исламская Республика Иран (ИРИ) призвала джихадистов "освободить Иерусалим".

В то же время глава правительства Израиля Беньямин Нетаньяху объявил об успешном завершении первого этапа войны с Палестиной и объяснил, какими будут дальнейшие действия армии.

Утром 8 октября Саудовский телевизионный канал Al Arabiya обнародовал потери как палестинцев, так и израильтян в течение первых суток возобновившегося военного конфликта. По данным канала, Израиль потерял 300 человек убитыми и не менее 1600 ранеными. Число жертв со стороны населенного палестинцами сектора Газа составляет 232 убитых и 1 627 раненых.

8 октября, израильские войска заявили , что Ливан нанес удары по их территории, поэтому армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала ответные. В частности, израильская авиация нанесла удар по комплексу, принадлежащему главе разведки движения ХАМАС.

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