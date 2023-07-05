Ливан открыл рынок для экспорта из Украины мелкого рогатого скота

Об этом сообщила пресс-служба Госпотребслужбы.

Ранее между компетентными органами Украины и Ливана были согласованы формы сертификатов на экспорт из Украины молока и молочных продуктов, а также крупного рогатого скота на убой.

Ливан также является одной из стран, куда Украина поставляет зерно по "зерновому коридору". В августе 2022 года страна отказалась принять сухогруз с зерном из-за нарушения сроков доставки. Зерно задержалось на 5 месяцев. В то же время Россия пытается "толкнуть" краденое украинское зерно с временно оккупированных территорий странам Ближнего Востока и Африки.