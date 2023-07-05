Ливан открыл рынок для экспорта из Украины мелкого рогатого скота
Ливан открыл рынок для экспорта из Украины мелкого рогатого скота, а именно овец и коз на убой. Это уже третий сертификат, который выдали страны
Об этом сообщила пресс-служба Госпотребслужбы.
Ранее между компетентными органами Украины и Ливана были согласованы формы сертификатов на экспорт из Украины молока и молочных продуктов, а также крупного рогатого скота на убой.
Ливан также является одной из стран, куда Украина поставляет зерно по "зерновому коридору". В августе 2022 года страна отказалась принять сухогруз с зерном из-за нарушения сроков доставки. Зерно задержалось на 5 месяцев. В то же время Россия пытается "толкнуть" краденое украинское зерно с временно оккупированных территорий странам Ближнего Востока и Африки.
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