English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Экономика Ливан отказался принимать зерно, отправленное первым кораблем из украинского порта, - посольство

Ливан отказался принимать зерно, отправленное первым кораблем из украинского порта, - посольство

9 августа, 2022 вторник
01:40
Экономика

Отправитель теперь ищет нового покупателя в Триполи, или другом порту

Об этом в Фейсбуке сообщило посольство Украины в Ливане.

"Согласно информации, предоставленной отправителем украинского зерна на борту Razoni, покупатель в Ливане отказался принимать груз из-за задержки сроков доставки (более 5 месяцев). Следовательно, отправитель груза сейчас ищет другого покупателя, чтобы разгружать свой груз либо в Ливане/Триполе, либо в любой другой стране/порт", - говорится в сообщении.

  • 22 июля в Стамбуле было подписано международное соглашение о разблокировании украинских портов для вывоза зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН. Зеркальное соглашение также подписала Россия.
  • 1 августа утром министр инфраструктуры Украины сообщил , что из Одессы отправилось судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне с 26 тыс. тонн украинской кукурузы.
  • 2 августа министерство обороны Турции подтвердило прибытие зерновоза RAZONI с украинским зерном.
  • 7 августа посол Украины в Ливане сообщил , что первое судно с украинской кукурузой, которое должно было зайти в порт ливанского Триполи, задерживается – ждем завершения переговорного процесса в бизнес-плоскости.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

зерно
Ливан
Читайте также:
7 августа, 2022 воскресенье
В Украине ликвидировали россиян, пытавших гражданских в Буче
Реджеп Эрдоган
7 августа, 2022 воскресенье
Эрдоган после переговоров в Сочи отменил совместную пресс-конференцию и ужин с Путиным, - СМИ
Глен Грант
6 августа, 2022 суббота
Атака на города – это стратегическая ошибка россиян, – военный эксперт Глен Грант
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.49
    Покупка 38.49
    Продажа 39.51
  • EUR
    Покупка 38.85
    Продажа 39.97
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
9 августа
02:04
Минобороны РФ признало гибель на крейсере "Москва" еще двух срочников, - СМИ
01:17
Сюрприз русским ПВО-шникам. Украинские ВВС освоили западные ракеты, поражающие российские С-300 на расстоянии до 150 км
00:57
Венгерский лоукостер Wizz Air с октября запланировал полеты из Москвы в Абу-Даби
00:50
Суд в США поручил арестовать самолет российского олигарха стоимостью $90 млн
00:30
Молдова
Прелюдия войны. В Молдове встревожены заявлениями Приднестровья о желании присоединиться к России - The Times
00:22
Буферная зона 10 миль. Стали известны детали "зернового коридора" для украинского зерна, - Reuters
00:15
Еще в марте россияне упустили шанс захватить Николаев, – генерал Марченко
00:03
В России признали, что принудительно выселили из Украины более 3 млн. человек
2022, понедельник
8 августа
23:41
В Молдове зафиксирован первый случай обезьяньей оспы
23:10
Евросоюз согласовал окончательный текст ядерного соглашения с Ираном, – The Wall Street Journal
22:43
В оккупированном Мелитополе раздались взрывы
22:37
Эксклюзив
На фото порт "Черноморск"
Из-за ограничения выезда мужчинам, 150 тыс. украинских моряков не могут включиться в экономику, - представитель "Фонда помощи морякам "Ассоль" Шевченко
22:31
В столице Финляндии демонтировали памятник, подаренный еще СССР
22:11
Курт Волкер
Украина и Грузия могут стать членами НАТО, несмотря на то, что часть их территорий оккупирована Россией, - Волкер
22:06
Россияне обстреляли населенные пункты Сумщины, один человек погиб
21:50
На фото Дмитрий Кулеба
Извинения не менее бестолковые, чем их причина, - Кулеба об Amnesty International и фильме CBS
21:38
Аналитика
Сергей Згурец
HIMARS и украинская ПВО разрушают планы российских оккупантов. Колонка Сергея Згурца
21:36
В России из-за санкций авиакомпании разбирают самолеты на запчасти, - Reuters
21:20
Эксклюзив
Путин и Лукашенко. Сочи, 2022 год
Путин хочет руками Лукашенко зацепить страны НАТО, - военный эксперт Бадрак
21:18
Энтони Блинкен
Если мы позволим России покорить Украину, в мире начнется "сезон войн", - Блинкен
21:14
Россия потеряла на войне в Украине около 70-80 тысяч солдат, - Пентагон
21:08
Украинцы уже восемь лет активно тренируют свою армию. Российский военный эксперт признал победы ВСУ над армией РФ
21:06
Обновлено
В Черкасской области ПВО сбила вражескую ракету: повреждена гражданская инфраструктура, один человек погиб
20:50
Пентагон
Пентагон анонсировал дополнительный пакет военной помощи Украине на сумму $1 млрд
20:50
МИД РФ
Россия вывела свои объекты из-под действия Договора о сокращении стратегического наступательного оружия
20:26
США предоставят Украине дополнительно $4,5 млрд помощи
20:18
Белый дом отреагировал на военные действия вокруг ЗАЭС
20:14
"Оккупанты на камеру меряют линейками повреждения, с ремонтом будет сложно": заместитель председателя Херсонского облсовета Соболевский о состоянии Антоновского моста
20:12
ЮНИСЕФ запускает приложение с развивающими играми для дошкольников
19:49
ВСУ отразили наступление оккупантов в направлениях Авдеевки и Песков и остановили вражеские штурмы возле Бахмута, Зайцева, Вершины и Кодемы, - Генштаб
19:35
Карта опасных территорий, уведомления о подозрительных объектах, справочник: заработало приложение минной безопасности MineFree
19:32
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
19:26
Эксклюзив
Россияне собрали наиболее боеспособные части, чтобы перебросить на Юг, но теряют Восток, - военный эксперт Киричевский
18:54
Эксклюзив
Чернигов
Чрезвычайно важно не сворачивать реформу децентрализации, когда нам нужно восстанавливать города, – основательница Международного саммита мэров
18:53
Фигуриста Виктора Петренко лишили президентской стипендии из-за выступлений в РФ после начала полномасштабной войны
18:50
Отчет Amnesty International свидетельствует о сильном влиянии РФ на организацию, - замглавы МИД Польши Пшидач
18:44
"Сфера личной дружбы с Путиным является частью личной жизни": немецкие социал-демократы не исключили Шредера из партии
18:34
Эксклюзив
Николай Княжицкий
В телемарафон нужно приглашать новостные каналы, как Еспресо, тогда была бы политическая картинка, - Николай Княжицкий
18:17
Руслан Стефанчук
Еще тогда, в 2008 году, мир должен был бы проявить решимость и дать России по зубам, - голова ВР Стефанчук о годовщине нападения РФ на Грузию
18:14
Эксклюзив
Россия планирует затянуть под ядерный зонтик оккупированные территории, - военный эксперт Ступак
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV