Об этом в Фейсбуке сообщило посольство Украины в Ливане.

"Согласно информации, предоставленной отправителем украинского зерна на борту Razoni, покупатель в Ливане отказался принимать груз из-за задержки сроков доставки (более 5 месяцев). Следовательно, отправитель груза сейчас ищет другого покупателя, чтобы разгружать свой груз либо в Ливане/Триполе, либо в любой другой стране/порт", - говорится в сообщении.

22 июля в Стамбуле было подписано международное соглашение о разблокировании украинских портов для вывоза зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН. Зеркальное соглашение также подписала Россия.

1 августа утром министр инфраструктуры Украины сообщил , что из Одессы отправилось судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне с 26 тыс. тонн украинской кукурузы.

2 августа министерство обороны Турции подтвердило прибытие зерновоза RAZONI с украинским зерном.

7 августа посол Украины в Ливане сообщил , что первое судно с украинской кукурузой, которое должно было зайти в порт ливанского Триполи, задерживается – ждем завершения переговорного процесса в бизнес-плоскости.

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