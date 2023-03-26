Об этом информирует AP.

"Решение ливанского правительства в последнюю минуту отложить начало летнего времени в месяц до конца мусульманского священного месяца Рамадан привело к массовой путанице", - пишет ведомство.

Сообщается, что некоторые учреждения ввели изменения, а другие отказались.

В стране, которая находится всего в 88 километрах в самой широкой точке, многие ливанцы оказались в неприятном положении, ведь работа и школьный график в разных часовых поясах.

В некоторых случаях дебаты приобретали сектантский характер, когда многие христианские политики и учреждения, включая крупнейшую Маронитскую церковь, отвергали этот шаг правительства.

Ливан обычно переводит часы вперед на час в последнее воскресенье марта, что согласуется с большинством европейских стран.

Однако в четверг правительство объявило о решении премьер-министра Наджиба Микати перенести начало летнего времени на 21 апреля.

"Причин для принятия решения не было предоставлено, но видео прошедшей в местные СМИ Микати со спикером парламента Набихом Берри показало, что Берри просит Микати отложить внедрение летнего времени, чтобы позволить мусульманам нарушить свой пост рамадана на час раньше", – рассказывают в ведомстве.