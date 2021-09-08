Литвинец переизбрали гендиректором Национального художественного музея
В конкурсе на должность генерального директора Национального художественного музея Украины победила действующий директор Юлия Литвинец
Об этом сообщила пресс-служба музея.
"Поздравляем Юлию Александровну Литвинец с победой в конкурсе на должность генерального директора Национального художественного музея Украины!" - говорится в сообщении.
Конкурс состоялся 8 сентября. Кроме действующего директора музея, участвовала заместитель главы "Арсенала" Юлия Ваганова. Комиссия из девяти человек дала ей четыре голоса, Литвинец - пять.
Литвинец впервые официально возглавила музей в 2016 году.
С декабря 2015 года она исполняла обязанности директора НХМУ.
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