Литвинец переизбрали гендиректором Национального художественного музея

Об этом сообщила пресс-служба музея.

"Поздравляем Юлию Александровну Литвинец с победой в конкурсе на должность генерального директора Национального художественного музея Украины!" - говорится в сообщении.

Конкурс состоялся 8 сентября. Кроме действующего директора музея, участвовала заместитель главы "Арсенала" Юлия Ваганова. Комиссия из девяти человек дала ей четыре голоса, Литвинец - пять.

Литвинец впервые официально возглавила музей в 2016 году.



С декабря 2015 года она исполняла обязанности директора НХМУ.