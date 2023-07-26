Об этом в Твиттере сообщил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Страны официально обратились в Еврокомиссию с просьбой воспользоваться Балтийским путем для решения проблем, возникших после отказа России в продолжении Черноморской зерновой инициативы.

"Балтийские страны имеют пять портов, которые могут использоваться для безопасной транспортировки гораздо большего количества украинского зерна. Мы официально предлагаем, чтобы Европейская Комиссия помогла нам увеличить возможности железной дороги для Балтийского пути", - написал литовский чиновник.

Как отмечает Укринформ, 25 июля в Брюсселе представитель Еврокомиссии Мириам Гарсиа Феррер подтвердила, что Еврокомиссия получила обращение от стран Балтии относительно организации пути для транспортировки украинского зерна, соответствующие предложения изучаются.

Сегодня же предложения по привлечению балтийских портов к транспортировке украинского урожая зерна для его последующего экспорта на мировые рынки были рассмотрены на уровне Совета министров ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству, включая возможность выделения субсидий для развития железнодорожного сообщения между странами ЕС на границах с Украиной и портами Балтии. йских портов, где существует развитая инфраструктура для ускорения в оформлении продовольственного экспорта из Украины.

Что известно о выходе РФ из "зернового соглашения"

16 июля одесский порт покинуло последнее судно , загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках инициативы. А уже 17 июля Россия объявила о прекращении действия "зернового соглашения". В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже, несмотря на выход РФ из соглашения. В то же время глава МИД Дмитрий Кулеба начал срочные консультации в ООН.

В Белом доме осудили выход РФ из "зернового соглашения" , которое играло решающую роль в снижении цен на продовольствие в мире.

18 июля спикер президента России Дмитрий Песков сообщил об "определенных рисках" для сторон, которые попытаются возобновить работу Черноморской зерновой инициативы без участия РФ.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила , что для обеспечения продовольствием самых уязвимых стран мира и сохранения возможности экспорта украинских товаров, критически важно восстановить транспортные связи Черным морем.

19 июля стало известно, что Украина рассматривает возможность перевозки продовольствия в рамках "зерновой инициативы" через территориальные воды Болгарии и соседней Румынии.

В то же время российское минобороны опубликовало заявление с угрозами судам , которые будут направляться в черноморские порты Украины.

21 июля Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что хочет обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным продление зернового соглашения и выразил убеждение , что оно снова заработает.

25 июля ГУР обнародовал доклад руководству РФ, где указаны технологии, которые использовали для препятствования экспорту зерна из Украины, что свидетельствует о целенаправленном срыве "зернового соглашения".

В тот же день в Госдепе США на фоне обстрелов Одессы и дунайской инфраструктуры заявили , что РФ готовит операцию под чужим флагом в Черном море на корабле в международных водах.