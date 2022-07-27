Об этом сообщило литовское издание Delfi .

Как сообщается в сообщении, патриарху РПЦ Кириллу за поддержку полномасштабного вторжения России на территорию Украины запретили въезд в Литву.

"Решение его включения в список нежелательных лиц было принято еще 23 июня. Сегодня МИД Литвы, предложивший принять такое решение, подтвердил информацию... Патриарх Кирилл сознательно отрицает территориальную целостность и суверенитет Украины, оправдывает и поддерживает агрессивные действия Российской Федерации нормы и принципы международного права", – пишет издание.

В Министерстве внутренних дел Литвы отметили, что патриарх входит в ближний круг Путина и активно поддерживает агрессию России.

"В пропагандистских СМИ патриарх Кирилл открыто называет жителей Украины "участниками нацистского режима", которые должны быть депортированы или уничтожены. 27 февраля 2022 года патриарх Кирилл благословил российских военных, участвующих в войне", - сообщает МВД.

Также издание отмечает, что Комиссия Священного синода Русской православной церкви приступила к рассмотрению просьбы руководителей православной церкви Литвы о предоставлении ей статуса церковного самоуправления.

"Епископ Тракайский Амвросий в июле посетил Москву, где встретился с патриархом Кириллом. Во время встречи Амвросий объяснил, почему православной церкви Литвы нужна большая независимость. По словам епископа, реакция патриарха Кирилла по просьбе православной церкви Литвы была положительной".

Канада ввела санкции против патриарха Кирилла.

26 мая УПЦ МП объявила о "полной самостоятельности и независимости" от Москвы, осудила Кирилла и выдвинула условия ВТО для переговоров.

Россия с 24 февраля полностью или частично разрушила около 183 религиозных сооружений.

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