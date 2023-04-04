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Литва запретила россиянам покупать недвижимость в стране

4 апреля, 2023 вторник
13:22
Общество

Во вторник, 4 апреля, правительство Литвы приняло запрет на покупку недвижимого имущества на своей территории для граждан России. Среди причин – риск для национальной безопасности

Об этом информирует Reuters .

Запрет на покупку недвижимости для россиян будет действителен до 2024 года - решили в парламенте Литвы, мотивируя это риском для национальной безопасности.

Кроме того, официальный Вильнюс прекращает выдачу виз гражданам России и Белоруссии. В то же время, если у таких людей уже есть действующие визы, они будут подлежать "индивидуальным расширенным проверкам" на границе, чтобы определить, представляют ли они угрозу национальной безопасности.

"Подавляющее большинство граждан России поддерживают агрессивные военные действия своей страны и не принимают меры для прекращения агрессии режима, поэтому они разделяют ответственность", - заявила замминистра иностранных дел Юргита Нелюпсиене.

На россиян, которым предоставлено право на проживание в стране, нововведения не будут распространяться.

  • Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс принял решение добавить в список нежелательных для Латвийской Республики лиц 35 персон, поддержавших агрессию России против Украины.
Мир
Россия
Литва
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