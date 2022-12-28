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Литва заморозила более 85 млн евро российских и белорусских активов

28 декабря, 2022 среда
19:21
Мир

В рамках исполнения санкций ЕС, введенных в связи с полномасштабным вторжением России в Украину, Литва заморозила российские и белорусские активы общей стоимостью более 85 миллионов евро

Такие данные привело в среду МИД Литвы со ссылкой на Службу расследований финансовых преступлений страны.

Известно, что по состоянию на 20 декабря 2022 года в Литве было заблокировано 77,883 миллиона евро попавших под санкции девяти юридических лиц из России, а также 9,457 миллиона долларов, принадлежащих шести юридическим и одному физическому лицу из Беларуси.

В частности, добавляется, служба расследований финансовых преступлений Литвы занимается предотвращением и расследованием преступлений в финансовой сфере, в частности отмыванию денег, незаконному использованию средств ЕС, "налоговых скруток" и мошенничества с использованием цифровых активов.

  • 19 декабря страны ЕС согласовали потолок цен на газ. В тот же день Россия заявила, что считает планы Евросоюза по введению максимальной стоимости газа неприемлемыми и пообещала подготовить ответ.
  • 25 декабря стало известно, что экономист Кушнирук считает, что чтобы принудить Россию к соглашению об уплате компенсаций Украине после войны, санкционный режим будет усиливаться – это нужно, чтобы политические и бизнес-элиты пошли на это.
  • 28 декабря стало известно, что у Орбана снова призвали ЕС пересмотреть санкции против России.

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Литва
санкции против России
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