Литва заморозила более 85 млн евро российских и белорусских активов
В рамках исполнения санкций ЕС, введенных в связи с полномасштабным вторжением России в Украину, Литва заморозила российские и белорусские активы общей стоимостью более 85 миллионов евро
Такие данные привело в среду МИД Литвы со ссылкой на Службу расследований финансовых преступлений страны.
Известно, что по состоянию на 20 декабря 2022 года в Литве было заблокировано 77,883 миллиона евро попавших под санкции девяти юридических лиц из России, а также 9,457 миллиона долларов, принадлежащих шести юридическим и одному физическому лицу из Беларуси.
В частности, добавляется, служба расследований финансовых преступлений Литвы занимается предотвращением и расследованием преступлений в финансовой сфере, в частности отмыванию денег, незаконному использованию средств ЕС, "налоговых скруток" и мошенничества с использованием цифровых активов.
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