Литва заморозила активы России и Беларуси более чем на €100 млн
Служба расследования финансовых преступлений (FNTT) МВД Литвы сообщила, что общая сумма активов, замороженных в стране из-за международных финансовых санкций, примененных к России и Беларуси, составила 103 млн евро
Об этом сообщает FNTT.
Санкции применены к 16 юридическим и физическим лицам. Это девять компаний из России, а также шесть юридических лиц и одно физическое лицо из Белоруссии. Общая сумма средств, замороженных на счетах российских компаний, составляет более 69,51 млн. евро и 810 тыс. дол. На счетах белорусских компаний и физических лиц заморожены средства на общую сумму 23,71 млн. евро и 7,68 млн. дол. в соответствии.
Также блокировку подверглись средства, которые пытались перевести в Литву лица, попавшие под ограничительные меры Евросоюза. Сумма таких средств составляет в разных валютах свыше 1,33 млн. евро, свыше 1,583 млн. дол. и свыше 215 тыс. рублей.
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