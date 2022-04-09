Литва закупит у США и Германии оружия более чем на €2 млрд

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на министерство обороны Литвы.



По данным министерства, США и Германия являются основными партнерами по приобретению вооружений. За последние несколько лет закупки литовской армии в США составили 0,5 млрд евро, а в Германии – почти миллиард евро. После увеличения Литвой оборонных расходов в связи с войной России против Украины в ближайшем будущем планируется начать процедуры закупки каждой из этих стран на сумму свыше 1 млрд евро к 2027 году.



"Уже после внедрения и реализации программы модернизации Вооруженных сил Литвы возможности будут больше, как и обороноспособность страны. В то же время присутствие союзных войск в Литве будет расширено", - сказал министр обороны Арвидас Анушаускас.



С помощью оборудования, закупленного у партнеров, укрепляются армейская маневренная и огневая мощь, противовоздушная оборона и воздушное наблюдение, противотанковые боевые мощности, военная разведка, тыловое обеспечение, военно-медицинские возможности.



В Германии закупаются боевые машины пехоты Vilkas и реализуется проект закупок самоходных гаубиц PzH2000. В дополнение к текущему проекту по приобретению боевых машин пехоты, два батальона Сухопутных войск будут дополнительно оснащены немецкими бронеплатформами. В ближайшее время будет запущен проект по закупке грузовиков-десятитонщиков.



Для усиления противотанковой обороны в США будут закуплены системы боевых беспилотников Switchblade, позволяющие уничтожать бронированную боевую технику противника на расстоянии до 40 км. Также у этой страны будут закуплены дополнительные противотанковые ракетные комплексы средней дальности Javelin. Будут закуплены новые радары, продолжены закупки четырех универсальных вертолетов UH-60M, будут закупаться бронированные внедорожники и беспилотные летательные аппараты.



Министерство обороны отмечает, что другими важными партнерами по модернизации Вооруженных сил Литвы являются Великобритания, Норвегия, Нидерланды, Польша, Франция, Италия и другие страны НАТО и ЕС.



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