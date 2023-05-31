Литва закупит у Польши зенитные комплексы Grom более чем на €20 млн

Об этом в твиттере написал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Соглашение было заключено на встрече с вице-премьер-министром, министром обороны Польши Мариушем Блащаком в Варшаве, где состоялось IV заседание Совета глав минобороны двух стран.

"Литва заключила соглашение с Польшей о закупке зенитного оружия Grom на сумму более 20 млн. евро", - сообщил он.

Во время встречи минобороны Литвы сказал, что на фоне полномасштабной военной агрессии РФ против Украины НАТО должно продолжать укреплять свою передовую оборону, пишет "Польское радио ".

"Долгосрочное сдерживание России и реакция на агрессию требуют увеличения боевых возможностей на восточном фланге НАТО. обороны в странах Балтии", – заметил Анушаускас.

Grom - переносной зенитно-ракетный комплекс польского производства. Принят на вооружение вооруженных сил Польши. Заявленная дальность стрельбы составляет более 6,4 км, а высота поражения цели – до 4 км. Поляки также кичатся, что их ПЗРК Grom способен захватывать цель на расстоянии 7-8 километров. А двухфазная инфракрасная головка самонаведения вроде бы способна различать, где "тепловой след" от инфракрасной ловушки, а где "тепловой след" от реальной воздушной цели.

Саммит в Вильнюсе: ожидания Украины

Саммит лидеров НАТО состоится в Вильнюсе 11-12 июля. Германия даже перебросит свой ЗРК Patriot из Словакии в Литву для охраны встречи.

В июльском саммите НАТО Украина хотела бы получить политическое решение о поддержке ее вступления в НАТО. Украинский президент Владимир Зеленский заявил , что мир не поймет лидеров НАТО, если на саммите Украина не получит приглашение в Альянс.

В свою очередь, Швеция надеется еще стать членом Североатлантического альянса до июльской встречи.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Альянс в Вильнюсе предоставит мощный сигнал поддержки Украине и утвердит стратегическую программу помощи Киеву.

А глава МИД Дмитрий Кулеба озвучил видение Украины успеха саммита НАТО в Вильнюсе. К тому же, Украина хочет получить гарантии безопасности от стран-членов НАТО, которые никоим образом не могут быть альтернативой членству.