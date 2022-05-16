Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Вступление Украины в Европейский Союз является уникальным шансом на сегодняшний день. Литва является одним из крупнейших сторонников членства Украины в ЕС. В Литве мы никогда не сомневались, что Украина принадлежит к европейской семье. Сейчас мы понимаем, что Украину нужно поставить на путь того, чтобы стать членом ЕС как можно скорее. Поскольку весь мир сейчас видит, как Украина делает огромные жертвы защищая свободу. Украина сейчас отстаивает европейскую безопасность и ценности. Мир очень поражен подвигом украинского народа" - рассказал Сапаринас.

Сапаринас подчеркнул, что героическое сопротивление украинского народа российской агрессии сделало вопрос членства Украины в ЕС более реалистичным.

"Все европейские столицы сейчас в украинских флагах. Героическое сопротивление украинского народа российской агрессии сделало вопрос членства Украины в ЕС более реалистичным. Давайте будем откровенными, до войны на Западе относительно членства Украины в ЕС было очень много скептиков. Там говорили, что Украина недостаточно европейской, слишком бедной и коррумпированной страной. Однако, сегодня происходят огромные изменения. Украина начала необратимый процесс. По моему мнению, сейчас начинают приниматься политические решения. Поэтому я уверен, что несмотря на эту грубую цену, я имею в виду тысячи смертей и разрушенную инфраструктуру страны, Украина имеет уникальный шанс стать членом Европейского Союза", – добавил Сапаринас.

Правительство Литвы с 1 июня официально отзывает Эйтвидаса Баярунаса с должности посла в России, а также 7 июня закрывает свое консульство в Санкт-Петербурге.

Сейм Литвы единогласно проголосовал за признание России террористическим государством.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил , что в России от власти необходимо отстранить не только Владимира Путина, но и изменить весь режим.

7 апреля посол Литвы Вальдемарас Сарапинас вернулся к работе в Киеве

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