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Литва вызвалась забрать 2 тыс. украинских беженцев из Молдовы

3 августа, 2022 среда
13:40
Мир

Литва готова переселить к себе до 2000 украинцев, которые в связи с боевыми действиями уехали в Молдову

Об этом во время визита в Молдову заявила министр внутренних дел Агне Билотайте, сообщает "Европейская правда".

Белотайте рассказала, что этот вопрос был одной из тем обсуждения с ее молдавской коллегой.

"Мы готовы помочь Молдове чем можем – перемещая украинцев в Литву, усиливая совместные усилия в борьбе с преступностью, в частности торговлей людьми, поддерживая Молдову на ее пути в ЕС", - отметила министр.

Литва передала Молдове дополнительную гуманитарную помощь ориентировочно на 500 тысяч евро для поддержки временно поселившихся в стране украинцев.

Сейчас в Молдове остаются около 100 000 украинцев, уехавших за границу из-за войны. Еще несколько сотен из тех, кто прибыл в Молдову, транзитом двинулись дальше вглубь Европы.

По данным департамента миграции Литвы на начало лета, в страну прибыли более 50 тысяч украинцев. В июне сообщили о заметном росте числа возвращающихся домой.

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Молдова
Литва
беженцы из Украины
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