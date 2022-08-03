Литва вызвалась забрать 2 тыс. украинских беженцев из Молдовы
Литва готова переселить к себе до 2000 украинцев, которые в связи с боевыми действиями уехали в Молдову
Об этом во время визита в Молдову заявила министр внутренних дел Агне Билотайте, сообщает "Европейская правда".
Белотайте рассказала, что этот вопрос был одной из тем обсуждения с ее молдавской коллегой.
"Мы готовы помочь Молдове чем можем – перемещая украинцев в Литву, усиливая совместные усилия в борьбе с преступностью, в частности торговлей людьми, поддерживая Молдову на ее пути в ЕС", - отметила министр.
Литва передала Молдове дополнительную гуманитарную помощь ориентировочно на 500 тысяч евро для поддержки временно поселившихся в стране украинцев.
Сейчас в Молдове остаются около 100 000 украинцев, уехавших за границу из-за войны. Еще несколько сотен из тех, кто прибыл в Молдову, транзитом двинулись дальше вглубь Европы.
По данным департамента миграции Литвы на начало лета, в страну прибыли более 50 тысяч украинцев. В июне сообщили о заметном росте числа возвращающихся домой.
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