Литва выделила более €1 млн для изучения литовского языка украинскими беженцами
Правительство Литвы выделило более €1 млн на нужды литовских школ и научных учреждений, где организуют бесплатные курсы литовского языка и культуры для украинских студентов
Об этом сообщает общественный вещатель Литвы LRT.
Отмечается, что Министерство образования, науки и спорта Литвы выделило более 1 миллиона евро для успешного изучения литовского языка украинскими беженцами.
Правительство выделило €416 тысяч на нужды литовских школ и научных учреждений, где организуют бесплатные курсы литовского языка и культуры для украинских студентов.
Остальные €790 тысяч евро передадут муниципалитетам для преподавания языка украинцам, не касающимся непосредственно учебных заведений. Для них организуют курсы литовского языка вне университетов или школ.
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