Об этом сообщает общественный вещатель Литвы LRT.

Отмечается, что Министерство образования, науки и спорта Литвы выделило более 1 миллиона евро для успешного изучения литовского языка украинскими беженцами.

Правительство выделило €416 тысяч на нужды литовских школ и научных учреждений, где организуют бесплатные курсы литовского языка и культуры для украинских студентов.



Остальные €790 тысяч евро передадут муниципалитетам для преподавания языка украинцам, не касающимся непосредственно учебных заведений. Для них организуют курсы литовского языка вне университетов или школ.

11 июня в столице Литвы Вильнюсе открыли первый в Европейском Союзе Украинский центр. Это открытое пространство для украинского сообщества, где беженцы смогут получать информацию о культурных и образовательных возможностях в Литве.

21 июля в департаменте миграции Литвы заявили об уменьшении количества заявок для получения временной защиты. Представители организаций, помогающих украинцам, говорят, что беженцы возвращаются домой.

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