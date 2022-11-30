Литва выделила 13 млн евро в поддержку Украины

Об этом в твиттере сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Как он рассказал, пять миллионов евро направят в фонд Всемирного банка в поддержку Украины, четыре миллиона – на восстановление украинской энергетической инфраструктуры. Еще по два миллиона евро передадут в поддержку украинских беженцев в Молдове и инициативу "Зерна из Украины" по экспорту украинского продовольствия.

Напомним, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал коллег по Альянсу передать Украине танки

Как мы писали ранее, Литва обещала передать Украине боеприпасы к 155-мм артиллерии.

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