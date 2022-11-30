Литва выделила 13 млн евро в поддержку Украины
Правительство Литвы одобрило выделение средств для поддержки Украины. Речь идет о сумме 13 миллионов евро
Об этом в твиттере сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
Как он рассказал, пять миллионов евро направят в фонд Всемирного банка в поддержку Украины, четыре миллиона – на восстановление украинской энергетической инфраструктуры. Еще по два миллиона евро передадут в поддержку украинских беженцев в Молдове и инициативу "Зерна из Украины" по экспорту украинского продовольствия.
- Напомним, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал коллег по Альянсу передать Украине танки
- Как мы писали ранее, Литва обещала передать Украине боеприпасы к 155-мм артиллерии.
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