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Литва ввела меры контроля на границе перед саммитом НАТО

7 июля, 2023 пятница
12:16
Мир

Перед саммитом НАТО в Вильнюсе Литва ввела меры пограничного контроля на шесть дней

Об этом сообщает LRT .

Проверки в пунктах пропуска на границе в аэропортах Вильнюса, Каунаса и Паланги, морском порту Клайпеды и на границе с Польшей и Латвией начались в 08:00 и продлятся до 08:00 четверга, 13 июля.

Туристы должны предъявить действительный проездной документ, а граждане третьих стран – паспорта и визы или то, что разрешает въезд в страны Шенгенской зоны. Проверки будут проводиться случайным образом в любое время суток.

Временные контрольно-пропускные пункты были установлены на основных дорогах в Польшу и Латвию.

Таможенники, латвийские и польские пограничники вовлечены в проверки на внутренних границах ЕС. Вооруженные силы Литвы, члены Литовского стрелкового союза, эстонские и молдавские пограничники и дополнительные силы FRONTEX будут помогать охранять внешние границы с Россией и Беларусью. Хотя страны Шенгенской зоны отменили контроль на внутренних границах, каждая страна может временно восстановить контроль в рамках мер безопасности.

Что известно о саммите НАТО

11-12 июля состоится саммит стран НАТО в Вильнюсе. Украина ожидает конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс. 23 мая посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко рассказала , что в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Украина готовит два пакета сотрудничества – политический и практический, которые предложит для обсуждения.

В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба 30 мая озвучил три шага для успеха Вильнюсского саммита: "Усилить институциональные связи и помощь между Украиной и НАТО. Сделать шаг к членству Украины в НАТО. Предоставить гарантии безопасности на пути Украины к НАТО".

10 июня заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов убежден , что июльский саммит НАТО в Вильнюсе зафиксирует алгоритм вступления страны в НАТО. Впоследствии генсек НАТО Столтенберг заявил , что Украина однозначно станет членом Альянса, но точные даты вступления назвать невозможно, пока страна находится в состоянии войны.

15 июня Европарламент 425 голосами принял резолюцию с призывом пригласить Украину в НАТО. На следующий день министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Столтенберга отказаться от ПДЧ при вступлении Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден сообщил , что он не прочь убрать этап ПДЧ для вступления Украины в НАТО. Это означает определенное облегчение процедуры присоединения.

Позже президент Владимир Зеленский заявил , что Украина является ключевой частью обороны Европы и призвал союзников пригласить страну в НАТО. Уже 27 июня он отметил, что у Украины есть все основания , чтобы получить политическое приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе.

А министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заверил , что страна предоставит поддержку Украине для вступления в Альянс по упрощенной процедуре.

28 июня Зеленский во время выступления в парламенте по случаю Дня Конституции предложил обсудить пять пунктов Украинской доктрины, которая предусматривает, что будущее Украины в Европейском Союзе и НАТО.

Посол США в НАТО Джулианна Смит 30 июня заявила , что страны-члены Североатлантического альянса близки к консенсусу о вступлении Украины в НАТО без ПДЧ.

4 июля президент Литвы Гитанас Науседа призвал союзников по НАТО предложить Украине упрощенное вступление в Альянс на саммите в Вильнюсе, чтобы повысить эффективность украинцев на поле боя.

Также министры иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли и его польский коллега Збигнев Рау 5 июля выразили надежду , что Украину примут в НАТО по ускоренной процедуре.

CERT-UA обнаружила злонамеренный сайт, имитирующий англоязычную версию Всемирного Конгресса Украинцев. Там размещены два фальшивых документа, которые могут заражать устройства.

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