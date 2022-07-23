Литва возобновила транзит в Калининград по железной дороге
Литва возобновила железнодорожный транзит подсанкционных товаров в Калининградскую область РФ
Об этом сообщает DW .
По словам представителя литовского железнодорожного оператора LTG Cargo Мантаса Дубаускаса, компания возобновила транзит в Калининградскую область товаров, внесенных в санкционный список ЕС.
Он отметил, что Еврокомиссия разрешила транзит подсанкционных товаров по железной дороге, однако автомобильные перевозки оставила под запретом.
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