Об этом сообщает DW .

По словам представителя литовского железнодорожного оператора LTG Cargo Мантаса Дубаускаса, компания возобновила транзит в Калининградскую область товаров, внесенных в санкционный список ЕС.

Он отметил, что Еврокомиссия разрешила транзит подсанкционных товаров по железной дороге, однако автомобильные перевозки оставила под запретом.

17 июня железная дорога Литвы сообщила , что прекращает транзит в Калининградскую область.

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13 июля Еврокомиссия обнародовала разъяснения об особенностях транзита в Калининградскую область.

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