Литва восстановит полуразрушенный лицей в Бородянке
Власти Литовской Республики готовятся восстановить поврежденный боевыми действиями лицей в Бородянке Киевской области. В настоящее время это заведение в полуразрушенном состоянии
Планируется реконструировать инфраструктуру учебного заведения, а тендер на подрядчика планируется объявить 12 июня, сообщает со ссылкой на Центральное агентство управления проектами литовский общественный вещатель LRT.
По оценкам литовского министерства экономики и инноваций, реновация лицея будет стоить около 4,5 миллиона евро.
- Литва уже построила в Бородянке мобильный поселок на 36 семей стоимостью 940 тысяч евро . Он был приобретен конкурсным путем у компании Arijus.
- Постановлением правительства от 5 апреля поселок уже передан в эксплуатацию.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.27
Покупка 37.27Продажа 37.87
-
EUR
Покупка 40.86Продажа 41.81
- Актуальное
- Важное