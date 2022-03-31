Литва внесла РФ, Беларусь и оккупированный Крым в список враждебных стран и территорий

Об этом пишет LRT .



"До сих пор организации не имели оснований отклонять тендеры или разрывать государственные контракты, если предлагаемые товары поступают из стран риска или когда поставщики связаны с такими странами. Согласно утвержденному списку государств, закупщики смогут принимать решение не финансировать эти враждебные государства посредством государственных закупок" , - отметила министр экономики Литвы Аушрине Армонайте.



В список, составленный Министерством экономики и инноваций страны, вошли РФ, Беларусь, временно оккупированный Россией Крым, неподконтрольное правительству Молдовы Приднестровье, неподконтрольные правительству Грузии Абхазия и Южная Осетия.



Список будет действовать до сохранения в Литве чрезвычайного положения и в других подобных случаях, определенных правительством страны.

Напомним, ранее Литва призвала исключить Россию и Белорусь из Интерпола.

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