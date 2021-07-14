Литва вдвое уменьшила стоимость долгосрочных виз для украинцев, - Кулеба

Об этом написал глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.



"Вдвое снизили стоимость национальных долгосрочных виз между Литвой и Украиной (трудоустройство, обучение, воссоединение семьи). Со €120, как предлагала литовская сторона, до €60", - написал он.



По его словам, соглашение утвердило правительство.

Вдвое снизили стоимость национальных долгосрочных виз между Литвой и Украиной (трудоустройство, обучение, воссоединение семьи). Со €120, как предлагала литовская сторона, до €60. Соответствующее соглашение сегодня утвердило правительство. Благодарен литовским партнерам за дружественный шаг навстречу. - Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 14, 2021