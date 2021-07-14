Литва вдвое уменьшила стоимость долгосрочных виз для украинцев, - Кулеба
Литва снизила стоимость виз для украинцев вдвое
Об этом написал глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
"Вдвое снизили стоимость национальных долгосрочных виз между Литвой и Украиной (трудоустройство, обучение, воссоединение семьи). Со €120, как предлагала литовская сторона, до €60", - написал он.
По его словам, соглашение утвердило правительство.
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