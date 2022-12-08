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Литва в 2023 году будет тренировать больше украинских военных

8 декабря, 2022 четверг
06:10
Мир ВСУ

Министерство обороны Литвы и литовская армия наращивают объемы курсов подготовки украинских военнослужащих. В 2023 году литовцы будут обучать около 1500 украинских военнослужащих

Об этом сообщается на сайте ведомства.

На организованных министерством обороны и литовской армией 2022 курсах прошли обучение около 500 украинских военных. Для скорейшего укрепления устойчивости страны темп обучения будет увеличен вдвое – в 2023 году литовская армия подготовит около 1500 украинских военных, из которых 1100 будут находиться в Литве.

"Литва будет продолжать поддерживать Украину всеми возможными способами… до окончания войны, начатой Россией. Мы также будем усиливать возможности украинской армии даже после окончания войны: наша поддержка должна помочь как выиграть эту войну, так и обеспечить территориальную целостность Украины в долгосрочной перспективе… для обеспечения сдерживания в Украине будущем", - сказал министр обороны Арвидас Анушаускас.

На этой неделе в Литве стартовали последние запланированные в этом году курсы для украинских военных – они учат солдат безопасным действиям в условиях химического, биологического, радиологического и ядерного заражения. В декабре завершатся и другие курсы - по борьбе с беспилотниками и сбору разведывательной информации из стартовавших ранее открытых источников.

В целом в 2022 году инструкторы литовской армии обучали украинских военных на 18 разных курсах. Вместе со своими партнерами Литва организовала базовый военный курс для украинцев, младших командиров, инструкторов, подготовку спецподразделений, научила украинских солдат взрывным работам и разминированию. Также прошли обучение операторы и ремонтники разной военной техники.

"Обучая украинских солдат, мы способствуем не только Украине, но и укреплению безопасности Литвы и всей Европы. Эта поддержка чрезвычайно гибка и может быть адаптирована к различным потребностям Украины, которые актуальны не только сейчас, но и возникнут впоследствии", - отметил Анушаускас.

Часть учебы, запланированной в Литве 2023 года, будет сегментом недавно созданной Военной миссии Европейского Союза по поддержке Украины (EUMAM Ukraine). Планируется обучить около 15 тыс. человек на территориях стран-членов ЕС.

  • 13 октября стало известно, что Литва предоставит Украине минометы, беспилотники и зимнюю одежду. На следующий день Литва отправила в Украину отремонтированные самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000.
  • Уже 3 декабря Литва передала Украине еще две отремонтированные гаубицы PzH 2000. Эта артиллерийская установка способна "угощать" врага 10-12 выстрелами в минуту, кроме того, опция стрельбы "очередью", когда первые три снаряда выпускаются за девять секунд. В то же время, высокая точность PzH 2000 обеспечивается современной цифровой системой управления огнем с баллистическим радаром.
  • Также страна предоставит 155-мм боеприпас для украинской артиллерии. Они уже скоро будут в Украине.

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Литва
военные силы Украины
помощь Украине
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