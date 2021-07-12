Литва усилит границу с Беларусью армейскими частями из-за угрозы мигрантов
На заседании комитета по обороне Литовской республики заявили о будущем усилении границы с соседней Беларусью дополнительными военными соединениями на фоне кризиса с мигрантами
Об этом сообщает LRT .
"В данный момент на нашей границе сконцентрировано максимальное количество сотрудников Службы охраны границы Литвы (СООГЛ), также привлекаются силы системы внутренних дел, и сегодня мы конкретно обсуждали подключение дополнительных структур вооруженных сил", - заявила министр внутренних дел страны Агне Билотайте.
Отмечается, что конкретное число военных не было названо.
В конце прошлой недели сообщалось, что на охрану границы планируется направить 260 военных.
"Уже с субботы военные пришли на подкрепление пограничникам, но мы договорились, что охрана нашей границы будет укреплена еще большим количеством подразделений вооруженных сил, я бы не хотела детализировать цифры, поскольку эти цифры очень педантичные", - отметила министр.
По ее словам, основное послание заключается в том, что "мы серьезно смотрим на эти угрозы, и на охрану границы выделяются максимальные силы как из системы внутренних дел, так и системы обороны".
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Министр обороны Арвидас Анушаускас отметил, что законы предусматривают возможность во время экстремальной ситуации привлекать вооруженные силы.
"Армия может быть привлечена для оказания помощи государственным и муниципальным ведомствам в случае экстремальной ситуации, когда масштабы события интенсивно растут. Так вот сейчас такая ситуация", - пояснил он.
"До сих пор оказывалась логистическая поддержка - палаточный городок, палатки-ангары. Оборудование ограждения, однако с учетом потребности литовская армия готова значительно увеличить помощь, это и будет сделано, в ближайшие недели эта помощь увеличится", - отметил министр обороны.
Он также сказал, привлекаемые военные ресурсы не будут называться, лишь отметил, что "помощь будет использоваться эффективно".
- Напомним, 9 июля Литва начала строительство стены на границе с Беларусью.
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