Литва упразднила соглашение о трансграничном сотрудничестве с Беларусью

Об этом сообщает пресс-служба МВД Литвы.

"Имплементация двустороннего межправительственного соглашения с Беларусью невозможна в текущей геополитической ситуации и не будет возможной в ближайшее время", – сказала министерша внутренних дел Агне Билотайте.

Отмечается, что такое решение правительство Литвы приняло с учетом политической ситуации в Беларуси с 2020 года, а именно: фальсифицированные выборы Лукашенко, выступление его режима против ЕС и вовлечение страны в войну с Украиной.

Литва приостановила выплаты Беларуси и ее партнерам по текущим проектам программы трансграничного сотрудничества еще в октябре 2020 года.

Также, с началом войны в Украине, приказом министра внутренних дел Билотайте была приостановлена деятельность по сотрудничеству с белорусскими учреждениями и организациями.

13 января стало известно, что Польша и Литва хотят, чтобы Европейский Союз ввел ограничения на ядерный сектор России в рамках новых санкций против Москвы и Минска за войну в Украине.

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