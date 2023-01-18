Литва упразднила соглашение о трансграничном сотрудничестве с Беларусью
Правительство Литвы 18 января отменило соглашение с Беларусью об основных принципах трансграничного сотрудничества в связи с "текущей геополитической ситуацией"
Об этом сообщает пресс-служба МВД Литвы.
"Имплементация двустороннего межправительственного соглашения с Беларусью невозможна в текущей геополитической ситуации и не будет возможной в ближайшее время", – сказала министерша внутренних дел Агне Билотайте.
Отмечается, что такое решение правительство Литвы приняло с учетом политической ситуации в Беларуси с 2020 года, а именно: фальсифицированные выборы Лукашенко, выступление его режима против ЕС и вовлечение страны в войну с Украиной.
Литва приостановила выплаты Беларуси и ее партнерам по текущим проектам программы трансграничного сотрудничества еще в октябре 2020 года.
Также, с началом войны в Украине, приказом министра внутренних дел Билотайте была приостановлена деятельность по сотрудничеству с белорусскими учреждениями и организациями.
- 13 января стало известно, что Польша и Литва хотят, чтобы Европейский Союз ввел ограничения на ядерный сектор России в рамках новых санкций против Москвы и Минска за войну в Украине.
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