Об этом сообщает Delfi .

Соответствующее решение приняла Литовская комиссия по радио и телевидению. Причиной стало аннулирование лицензии телеканала в Латвии. Латвийское разрешение на вещание давало каналу право распространять созданный контент в странах ЕС, США и других странах.

"Он был включен в список программ, ретранслируемых вещателями телепрограмм, предоставляющих услуги в Латвии, услуги поставщиков аудиовизуальных медиауслуг по запросу, доступному на платформе обмена видео YouTube. После аннулирования лицензии на вещание "Дождя" он с 8 декабря не будет доступен и в Литве", - заявили в литовской комиссии.

Служба государственной безопасности Латвии ранее начала расследование по телеканалу "Дождь" в связи со словами ведущего новостной программы "Здесь и сейчас" Алексея Коростелева о нарушении прав россиян, мобилизованных для участия в войне против Украины, и о том, что многим российским военнослужащим зрители каналу "смогли помочь, например, с оснасткой и просто элементарными удобствами на фронте".

Как сообщила Служба безопасности Латвии 2 декабря, в отношении телеканала есть подозрения в оказании помощи российским оккупационным силам.

В РФ телеканал "Дождь" признан так называемым иноагентом. После начала полномасштабного вторжения России в Украину сайт телеканала был заблокирован в РФ. Летом канал возобновил вещание из Риги.

6 декабря Национальный совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию на вещание российского телеканала "Дождь".

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