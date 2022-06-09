Литва стремится внести главу Русской православной церкви Кирилла в следующий пакет санкций ЕС

Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис в комментарии общественному вещателю Литвы LRT.

По его словам, среди стран был консенсус по внесению Кирилла в санкционный список. Для этого существует законодательная база.

Известно, что за исключение патриарха из списка ранее выступала Венгрия.

Напомним, недавно послы ЕС утвердили шестой пакет санкций, но Патриарх Кирилл был исключен из него.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb