Литва стремится внести главу Русской православной церкви Кирилла в следующий пакет санкций ЕС
ЕС не ввел санкции против главы РПЦ в рамках шестого пакета против РФ, теперь Литва стремится внести главу Русской православной церкви Кирилла в следующий
Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис в комментарии общественному вещателю Литвы LRT.
По его словам, среди стран был консенсус по внесению Кирилла в санкционный список. Для этого существует законодательная база.
Известно, что за исключение патриарха из списка ранее выступала Венгрия.
- Напомним, недавно послы ЕС утвердили шестой пакет санкций, но Патриарх Кирилл был исключен из него.
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