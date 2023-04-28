Литва собирается потратить свыше €3,1 млрд на пополнение военных запасов
Литовское министерство национальной обороны планирует выделить в течение следующих 10 лет более 3,1 млрд евро на закупку военных товаров
Об этом говорится в заявлении министра обороны Арвидаса Анушаускаса.
Ведомство стремится приобрести военное оборудование и пополнить склады необходимыми боеприпасами разных калибров.
Планируемая сумма будет составлять не менее 12% от общего оборонного бюджета Литвы ежегодно. По сравнению с предыдущими затратами это на пятую часть больше.
По словам министра, накопление военных запасов является одним из важнейших приоритетов последних лет, которому минобороны с каждым годом уделяет все больше внимания и ассигнований. Это связано не только с напряженной ситуацией безопасности в регионе, но и с очень быстрой модернизацией вооруженных сил Литвы, в частности, закупкой систем противовоздушной обороны средней дальности NASAMS, реактивных систем залпового огня HIMARS, боевых машин пехоты Vilkas, бронированных вездеходов JLTV, гаубиц PzH2000 и Ceasar, боевых беспилотных летательных аппаратов и других средств.
Отмечается, что 2022 год стал рекордным в сфере военного накопления, когда почти пятая часть оборонного бюджета (18,3%) была направлена на закупку военного запаса с учетом дополнительных ассигнований, полученных в течение года.
Около 90% военных запасов состоит из боеприпасов, а остальные – различные инженерные средства и взрывные материалы.
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