Литва решила передать Украине более 130 тыс. доз вакцины AstraZeneca - больше, чем планировали

Об этом сообщает Klaipeda .



Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулкис 28 июля на заседании правительства заявил, что вакцина будет доставлена в Украину в ближайшее время.



Сначала Литва планировала передать Украине 100 тыс. доз вакцины, но затем правительство решило направить 131 тыс. доз.

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