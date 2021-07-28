Литва решила передать Украине более 130 тыс. доз вакцины AstraZeneca - больше, чем планировали
Правительство Литвы решило передать Украине 131 тыс. доз вакцины от коронавируса AstraZeneca
Об этом сообщает Klaipeda .
Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулкис 28 июля на заседании правительства заявил, что вакцина будет доставлена в Украину в ближайшее время.
Сначала Литва планировала передать Украине 100 тыс. доз вакцины, но затем правительство решило направить 131 тыс. доз.
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